Официальная статистика количества инфицированных коронавирусом всегда отстает от реальных цифр.

Об этом рассказала инфекционист Ольга Голубовская в эфире одного телеканала.

— Конечно, заболеваемость растет, она явно растет, мы это видим по клинике. Неоднородно по разным регионам. Кроме того, надо понимать, что эта наша статистика официальная — она всегда отстает от реального положения вещей. То есть, реально больных больше, — сказала она.

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11 июня в Украине зафиксирован антирекорд заболеваемости коронавируса. Всего в стране диагноз Covid-19 был подтвержден у 29 070 человек. Суточный прирост составил 689 человек и это самая большая цифра с начала пандемии.

По мнению главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, такое количество новых случаев произошло из-за очереди из тестов, которые были собраны в течение последних дней.

Он уточнил, что самая большая очередь была в Киеве и Львовской области, как раз там, где зафиксировано наибольшее количество больных.