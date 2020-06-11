Во время празднования Дня рождения в одной из столовых Тернопольской области коронавирусом заболели 28 человек.

В селе Баворов 22 мая праздновал свой День рождения местный предприниматель. На торжество он пригласил 60 человек.

Он арендовал помещение столовой тогда, когда санитарными нормами было запрещено проводить такого рода мероприятия.

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Также в Тернопольской области вспышку коронавируса зафиксировали и в таких селах: Заствье, Баворов, Прошова, Дичков.

Сейчас полицейские изучают все детали происшествия и выясняют, связаны ли эти случаи между собой.

День рождения во время коронавируса

В мае этого года празднование Дня рождения на Хмельнитчине закончилось трагически. Один человек умер, еще 9 оказались в больнице.

Тогда киевлянин вместе с женой и тремя детьми приехал праздновать 80-й день рождения дедушки. За большим семейным столом собралось немало гостей.