На Луганщине разоблачили российский кол-центр

В Северодонецке СБУ разоблачила подпольный кол-центр, который работал на российский бизнес.

Учреждение, расположенное в районе проведения ООС, сотрудничало с несколькими мобильными операторами России.

— Теневая структура предоставляла услуги диспетчерской связи и обеспечивала работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые причастны к финансированию террористов и оккупационной администрации в ОРДЛО, — говорится в сообщении.

Во время обысков силовики СБУ изъяли документацию, а также носители информации, подтверждающие сотрудничество с РФ.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УКУ.

Во время досудебного следствия будет осуществлена ​​проверка всех сотрудников подпольного кол-центра причастности к сотрудничеству со спецслужбами России и на территории так называемых ЛНР и ДНР.

Ситуация в ООС

По состоянию на утро 11 июня вооруженные формирования РФ 14 раз нарушали режим тишины, за минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили огнестрельные ранения.

Утром ситуация обострилась: боевики сбросили гранату в районе Павлополя (вероятно, ВОГ-17), в результате чего был ранен еще один украинский военный. После госпитализации ему диагностировали контузию.

В ответ на это украинская сторона обстреляла позиции российско-оккупационных войск: сейчас Генштаб ООС уточняет потери.