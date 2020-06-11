Украина не рассматривает вопрос возобновления поставок воды в оккупированный Россией Крым.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, эта тема точно не является предметом торга в Минских переговорах.

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— Восстановление водоснабжения через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит, — сказал он.

Премьер добавил, что трехсторонняя контактная группа проводит переговоры почти ежедневно.

Украина перекрыла водоснабжение Крыма в мае 2014 года через несколько месяцев после аннексии.

5 марта Шмыгаль заявил, что воду в Крым необходимо поставлять, поскольку там живут украинцы, а отказ может привести к гуманитарной катастрофе. Позже он добавил, что вопрос восстановления водоснабжения в Крым можно будет решить только после деоккупации полуострова.

Вопрос водоснабжения Крыма является очень сложным из-за негативного влияния на украинцев проживающих там, но возобновление поставок воды будет означать признание Украиной аннексии.