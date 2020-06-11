Активисту Сергею Стерненко вручили подозрение.

Его подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

— Расследование “дела Стерненко” давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную. Поэтому, учитывая общественный резонанс, Служба безопасности Украины отмечает, что беспристрастно подходит к расследованию любых преступлений и руководствуется исключительно нормами законодательства, — указано на сайте СБУ.

Там отметили, что материалы дела свидетельствуют о том, что первоначальные действия Стерненко могут соответствовать понятию “необходимая оборона”.

Однако его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию.















Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве / 4 фотографии

Поскольку нападающий на Стерненко скрылся с места происшествия, нападение считается законченным, ведь жизни и здоровью уже ничего не угрожало.

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Однако Стерненко побежал за нападающим, догнал его и нанес несколько ранений, в частности, удар ножом в сердце, который и привел к смерти.

Но сам Сергей Стерненко с подозрением не согласен.

— Не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим. По ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием, — написал на свой странице в Facebook.

Дело Стерненко

Сергей Стерненко — бывший глава Правого сектора в Одесской области в период 2014-2017 года, известный своими националистическими взглядами.

За первое полугодие 2018 года на активиста нападали трижды.

Так, 24 мая было третье нападение, в результате которого Стерненко получил повреждение руки и ушиб головы. В то же время он смертельно ударил ножом в живот одного из нападавших, другой нападающий убежал.