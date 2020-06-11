В Киеве по состоянию на 11 июня 3 671 подтвержденный случай коронавируса. Только за последние сутки заболел 91 человек, четыре летальных случая.

За последние сутки заболели:

55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;

28 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

4 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и четыре мальчика в возрасте от 3 до 7 лет.

Заболели в том числе и 5 медиков. В больницы столицы госпитализировали 10 человек.

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Кроме того, за сутки 68 пациентов выздоровели. Всего в столице болезнь преодолели 1 053 человека.

В каких районах Киева больше всего инфицированных за сутки:

Шевченковский район — 24.

Соломенский район — 12.

Святошинский район — 12.

Днепровский район — 10.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 11 июня зафиксировали 29 070 случаев коронавирусной инфекции, за сутки — 689.

От коронавируса в стране умерли 854 человека, за последние сутки — 21 человек.

13 141 пациент полностью поборол болезнь, только за последний день — 372 выздоровевших.