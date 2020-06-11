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Факты / Украина

В Киеве за сутки почти сто инфицированных Сovid-19

В Киеве по состоянию на 11 июня 3 671 подтвержденный случай коронавируса. Только за последние сутки заболел 91 человек, четыре летальных случая.

За последние сутки заболели:

  • 55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;
  • 28 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
  • 4 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и четыре мальчика в возрасте от 3 до 7 лет.

Заболели в том числе и 5 медиков. В больницы столицы госпитализировали 10 человек.

Читайте: Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

Кроме того, за сутки 68 пациентов выздоровели. Всего в столице болезнь преодолели 1 053 человека.

В каких районах Киева больше всего инфицированных за сутки:

  • Шевченковский район — 24.
  • Соломенский район — 12.
  • Святошинский район — 12.
  • Днепровский район — 10.

Коронавирус в Украине 

В Украине по состоянию на 11 июня зафиксировали 29 070 случаев коронавирусной инфекции, за сутки — 689.

От коронавируса в стране умерли 854 человека, за последние сутки — 21 человек.

13 141 пациент полностью поборол болезнь, только за последний день — 372 выздоровевших.

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