В Киеве по состоянию на 11 июня 3 671 подтвержденный случай коронавируса. Только за последние сутки заболел 91 человек, четыре летальных случая.
За последние сутки заболели:
- 55 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;
- 28 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 4 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и четыре мальчика в возрасте от 3 до 7 лет.
Заболели в том числе и 5 медиков. В больницы столицы госпитализировали 10 человек.
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Кроме того, за сутки 68 пациентов выздоровели. Всего в столице болезнь преодолели 1 053 человека.
В каких районах Киева больше всего инфицированных за сутки:
- Шевченковский район — 24.
- Соломенский район — 12.
- Святошинский район — 12.
- Днепровский район — 10.
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на 11 июня зафиксировали 29 070 случаев коронавирусной инфекции, за сутки — 689.
От коронавируса в стране умерли 854 человека, за последние сутки — 21 человек.
13 141 пациент полностью поборол болезнь, только за последний день — 372 выздоровевших.