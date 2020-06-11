В ВСУ 25 случаев коронавируса за сутки, 15 из них — в Киевской области

В Вооруженных Силах Украины заболело коронавирусом за минувшие сутки 25 военных.

В учреждениях здравоохранения находится 18 человек.

— 15 военнослужащих находятся в изоляторе одной из воинских частей в Киевской области. Пациенты с 5 июня находились на изоляции в связи с контактом с больным. Результаты проведенного ПЦР-тестирования дали положительный результат. Сейчас их состояние здоровья удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют, — заявили в медицинских силах ВСУ.

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Еще по одному больному госпитализировано в военные медицинские учреждения Днепра, Киева и Львова.

Коронавирус в ВСУ

По состоянию на 11 июня болеет 159 человек. Выздоровели с начала пандемии — 158 лиц, четверо умерли.

На изоляции находится 598 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 123 человека.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 11 июня 2020 зафиксировали 29 070 случаев коронавируса, за сутки — 689.

От осложнений вызванных Covid-19 умерли 854 человека, за последние сутки — 21 человек.

13 141 пациент полностью побороли болезнь. За последний день выздоровел 372 украинцев.

Источник: Медсилы ВСУ