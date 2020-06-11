Если в Украине будет вторая волна коронавируса, то страна будет подготовлена лучше, чем к первой.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире одного из телеканалов.

Глава Минздрава считает, что вероятность второй волны заболевания зависит от поведения украинцев и их способности соблюдать противоэпидемические рекомендации.

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Степанов отметил, что люди себя ведут так будто карантина не было, а вирус уже ушел.

— Все зависит от нас. В зависимости от того, как мы себя будем вести, будет вести себя вирус с нами. Если мы решим, что его больше нет, он напомнит о себе очень скоро и очень сильно. Это может перерасти во вторую волну, это потом можно будет назвать как угодно, — сказал он.

Министр напомнил, что смягчение карантина все равно несет в себе определенные ограничения, которые необходимо выполнять, чтобы не допустить распространения коронавируса.

29 мая главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что вторая волна Covid-19 может начаться осенью.

Он отметил, что необходимо к этому периоду подготовить систему здравоохранения, чтобы снова не вводить тотальный карантин.

Пока статистика коронавируса в Украине продолжает расти. Сегодня в стране зафиксировано самое большое количество новых случаев – 689 человек. Всего в Украине более 29 тыс. инфицированных.