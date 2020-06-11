Коронавирус в Украине 11 июня 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 11 июня коронавирус обнаружили у 29 070 человек. За минувшие сутки количество больных резко возросло на 689 случаев.

Всего от осложнений умерли 854 человека, а за сутки — 21. Полностью излечились от коронавируса 13 141 пациент, 372 — в сутки.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Подтвержденные случаи по возрасту:

0-17 лет — 7%

18-29 лет — 11%

30-49 лет — 35%

50-69 лет — 37%

70+ лет — 9%

Наибольшее количество новых случаев за сутки зафиксировали во Львовской области (125), в Киеве (91) и на Киевщине (54).

Распространение коронавируса по областям:

Винницкая область — 1 236 (+44)

Волынская область — 1 266 (+52)

Днепропетровская область — 981 (+8)

Донецкая область — 269 (+23)

Житомирская область — 992 (+19)

Закарпатская область — 1 471 (+23)

Запорожская область — 510 (+8)

Ивано-Франковская область — 1 649 (+27)

Киев — 3 671 (+91)

Киевская область — 1 919 (+54)

Кировоградская область — 563 (+1)

Луганская область — 54 (0)

Львовская область — 2 414 (+125)

Николаевская область — 311 (+2)

Одесская область — 1 045 (+17)

Полтавская область — 276 (0)

Ровенская область — 2 175 (+53)

Сумская область — 203 (+5)

Тернопольская область — 1 349 (+36)

Харьковская область — 1 374 (+36)

Херсонская область — 179 (0)

Хмельницкая область — 523 (+3)

Черкасская область — 506 (+5)

Черновицкая область — 3 793 (+36)

Черниговская область — 341 (+21)

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

Львов — 38,28%;

Ивано-Франковск — 35,79%;

Черновцы — 35,24%;

Ровно — 34,27%;

Луцк — 33,79%.

Уже второй день подряд в Украине фиксируют рост количества больных коронавирусом. В частности, 10 июня на Covid-19 в сутки заболели 525 человек, а общее количество больных в Украине составляла 28 381.