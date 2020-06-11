PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Украине антирекорд заболеваемости Covid-19 — почти 700 случаев в сутки

По состоянию на 11 июня коронавирус обнаружили у 29 070 человек. За минувшие сутки количество больных резко возросло на 689 случаев.

Всего от осложнений умерли 854 человека, а за сутки — 21. Полностью излечились от коронавируса 13 141 пациент, 372 — в сутки.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Подтвержденные случаи по возрасту:

  • 0-17 лет — 7%
  • 18-29 лет — 11%
  • 30-49 лет — 35%
  • 50-69 лет — 37%
  • 70+ лет — 9%

Наибольшее количество новых случаев за сутки зафиксировали во Львовской области (125), в Киеве (91) и на Киевщине (54).

Коронавирус в Украине 11 июня 2020: оперативная статистика МОЗ

Распространение коронавируса по областям:

  • Винницкая область — 1 236 (+44)
  • Волынская область — 1 266 (+52)
  • Днепропетровская область — 981 (+8)
  • Донецкая область — 269 (+23)
  • Житомирская область — 992 (+19)
  • Закарпатская область — 1 471 (+23)
  • Запорожская область — 510 (+8)
  • Ивано-Франковская область — 1 649 (+27)
  • Киев — 3 671 (+91)
  • Киевская область — 1 919 (+54)
  • Кировоградская область — 563 (+1)
  • Луганская область — 54 (0)
  • Львовская область — 2 414 (+125)
  • Николаевская область — 311 (+2)
  • Одесская область — 1 045 (+17)
  • Полтавская область — 276 (0)
  • Ровенская область — 2 175 (+53)
  • Сумская область — 203 (+5)
  • Тернопольская область — 1 349 (+36)
  • Харьковская область — 1 374 (+36)
  • Херсонская область — 179 (0)
  • Хмельницкая область — 523 (+3)
  • Черкасская область — 506 (+5)
  • Черновицкая область — 3 793 (+36)
  • Черниговская область — 341 (+21)

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Львов — 38,28%;
  • Ивано-Франковск — 35,79%;
  • Черновцы — 35,24%;
  • Ровно — 34,27%;
  • Луцк — 33,79%.

Уже второй день подряд в Украине фиксируют рост количества больных коронавирусом. В частности, 10 июня на Covid-19 в сутки заболели 525 человек, а общее количество больных в Украине составляла 28 381.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка