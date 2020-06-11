Коронавирус в Украине 11 июня 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 11 июня коронавирус обнаружили у 29 070 человек. За минувшие сутки количество больных резко возросло на 689 случаев.
Всего от осложнений умерли 854 человека, а за сутки — 21. Полностью излечились от коронавируса 13 141 пациент, 372 — в сутки.
Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.
Подтвержденные случаи по возрасту:
- 0-17 лет — 7%
- 18-29 лет — 11%
- 30-49 лет — 35%
- 50-69 лет — 37%
- 70+ лет — 9%
Наибольшее количество новых случаев за сутки зафиксировали во Львовской области (125), в Киеве (91) и на Киевщине (54).
Распространение коронавируса по областям:
- Винницкая область — 1 236 (+44)
- Волынская область — 1 266 (+52)
- Днепропетровская область — 981 (+8)
- Донецкая область — 269 (+23)
- Житомирская область — 992 (+19)
- Закарпатская область — 1 471 (+23)
- Запорожская область — 510 (+8)
- Ивано-Франковская область — 1 649 (+27)
- Киев — 3 671 (+91)
- Киевская область — 1 919 (+54)
- Кировоградская область — 563 (+1)
- Луганская область — 54 (0)
- Львовская область — 2 414 (+125)
- Николаевская область — 311 (+2)
- Одесская область — 1 045 (+17)
- Полтавская область — 276 (0)
- Ровенская область — 2 175 (+53)
- Сумская область — 203 (+5)
- Тернопольская область — 1 349 (+36)
- Харьковская область — 1 374 (+36)
- Херсонская область — 179 (0)
- Хмельницкая область — 523 (+3)
- Черкасская область — 506 (+5)
- Черновицкая область — 3 793 (+36)
- Черниговская область — 341 (+21)
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:
- Львов — 38,28%;
- Ивано-Франковск — 35,79%;
- Черновцы — 35,24%;
- Ровно — 34,27%;
- Луцк — 33,79%.
Уже второй день подряд в Украине фиксируют рост количества больных коронавирусом. В частности, 10 июня на Covid-19 в сутки заболели 525 человек, а общее количество больных в Украине составляла 28 381.