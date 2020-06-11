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Факты / Украина / Общество

Восстановление авиасообщения могут отложить до конца июня — посол

Восстановление авиасообщения Украины с ЕС могут отложить до конца июня.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

— Друзья, похоже на то, что открытие внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не раньше конца июня. Кто планировал лететь в Австрию регулярным рейсом после 22 июня — придется еще подождать, — сообщил посол.

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Также он добавил, что неизменными остались правила въезда в Австрию автомобилем. В страну Европейского Союза можно будет попасть украинцам, которые имеют подтверждение цели путешествия — воссоединение семьи, работа или лечение.

Кроме этого, цель пребывания в Австрии должна быть согласована с посольством Австрии в Украине.

Восстановление авиасообщения

9 июня стало известно, что МИД Украины активно обсуждает восстановление пассажирских перелетов с Грузией, Турцией, Кипром, Болгарией и Азербайджаном.

По словам заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, Украина рассматривает первоочередное открытие авиарейсов с теми странами, где уже действуют авиаперевозки и нет ограничений на въезд для украинцев.

Внутренние рейсы в Украину возобновились 5 июня. Международное авиасообщение плануруют открыть с 15 июня этого года.

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