Президент Украины Владимир Зеленский встречался с экс-главой государства Петром Порошенко, однако союза с ним не планирует.

— Порошенко с самого начала моего президентства хотел со мной встретиться. Я не видел в этом смысла. Не видел в этом смысла, поскольку все, что говорил до этого Петр Порошенко, я считаю ложью, — отметил президент.

Он добавил, что до сих пор не простил Петру Порошенко его оскорбления во время президентских выборов.

— Я прошел долгий путь этой лжи, дальше я делаю выводы о том, что он делал в качестве президента. Я не доверяю ему, не верю, он не мой президент, — отметил Зеленский.

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Также гарант добавил, что Порошенко неоднократно хотел с ним встретиться, более того, предлагал помощь на международной арене.

— А он рассказывал обо мне какие-то байки международным партнерам с самого начала. Каждый раз, когда я встречался с лидерами из-за границы, они меня воспринимали сначала как врага Украины, — заявил президент.

Также Владимир Зеленский рассказал, что он все-таки встретился с Порошенко.

— Он сказал, что я хочу действительно помогать стране. Он понимает, что мы разные люди, поэтому какой союз? Мы совсем разные. И он говорит: забудем все, что было, давайте что-то делать для страны, — рассказал Зеленский.

Зеленский о Богдане

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана, когда заметил, что экс-главу Офиса президента “стала портить власть”.

Он добавил, что уважал профессионализм Богдана как юриста и видел его в должности генерального прокурора.

После увольнения Богдана, по словам Зеленского, он перестал с ним общаться.