Законопроект о дистанционной торговле и доставке лекарств ожидается летом — Кузьминых

Работа над новым законом о лекарственных средствах находится на завершающем этапе. Законопроект, позволяющий дистанционную торговлю и почтовую доставку медицинских препаратов, будет передан на рассмотрение Верховной Рады Украины до конца лета 2020 года.

Об этом в ходе экспертного круглого стола Перспективы онлайн-торговли медикаментами в Украине проинформировал председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Сергей Кузьминых.

— Законопроект практически готов. Дистанционная торговля и почтовая доставка лекарств будут прописаны в нем отдельным пунктом. Кроме того, закон предусматривает введение электронного рецепта, что позволит покончить с самолечением, повысить мобильность и доступность онлайн-заказов и доставки лекарственных средств, — сообщил народный депутат.

Введение практики дистанционной фармации в Украине поддерживает и Регулятор рынка. По словам директора Департамента оптовой и розничной торговли лекарственными средствами Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Елены Речкиной, новый закон должен четко распределить ответственность между аптечными онлайн-сетями и операторами почтовой логистики.

Прежде всего за качество проданных лекарств, консультацию пациентов по их применению (данная ответственность ляжет на аптеки), за соответствие требованиям производителей условий почтовой доставки. На первом этапе в онлайн-режим планируется перевести торговлю безрецептурными препаратами.

— После того как в Украине реально заработает система электронного рецепта, можно будет переходить на дистанционную торговлю и почтовую доставку рецептурных препаратов. При этом информационное сопровождение пациента фармацевтом должно остаться в дистанционном формате обязательно, — сказала Речкина, сделав особый акцент на необходимости лицензирования всех аптечных онлайн-площадок во избежание торговли фальсификатом.

Представитель Регулятора проинформировала также о том, что на данный момент в Украине действует порядка 20 тыс. аптечных пунктов. Каждый из них в среднем обслуживает 1,8–2 тыс. потребителей, что в разы меньше нежели в странах Европы.

Сравнительно невысокая покупательская нагрузка на украинские аптеки, по мнению начальника Департамента личного страхования СК Уника Оксаны Руденко, свидетельствует о высокой маржинальности аптечного бизнеса. Руденко считает, что законодательное урегулирование дистанционной торговли приведет к появлению реальной конкуренции на рынке фармацевтики и ощутимому снижению цен для конечного потребителя.

— Рынок доставки препаратов реально существует с 2001 года. Лекарства доставляли курьерами, всевозможными посредниками и другими способами. Поэтому его нужно законодательно урегулировать. Тем более, что услуга очень востребована. Мы видим, что в условиях карантина количество онлайн-заказов медпрепаратов и их доставки выросли примерно с 25% до 55%, — констатировала Оксана Руденко.

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Солидарен с ней и начальник Управления реформ медицинской помощи Департамента реформ и развития медицинской помощи Минздрава Украины Константин Надутый.

— Традиционные аптеки в скором времени вообще исчезнут, так как в стране процессы цифровизации развиваются очень стремительно. Почему в Украине лекарства дороже чем в Польше, например? Потому что наши аптеки – это дорогая реальность сегодняшнего дня. Если с развитием дистанционного фармацевтического рынка станет дешевле логистика – снизятся цены и повысится доступность лекарств для населения, — резюмировал представитель Минздрава.

К слову, фармацевтическая компания Дарница начала производство нового антисептического средства Darsept по рекомендациям ВОЗ.