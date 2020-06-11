Сдался без боя. Реакция соцсетей на сдачу мандата Вакарчуком

Святослав Вакарчук составляет мандат депутата и продолжит заниматься общественной деятельностью. Выход из парламентской политики негативно восприняла часть общества, а другие взялись подшучивать над решением политика.

Факты ICTV собрали реакцию соцсетей на демарш политика.

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У Вакарчука сів “Голос” — Шановне Пандство (@crimeapanda) June 11, 2020

Как Вакарчук мандат сдавал

Лидер Голоса Святослав Вакарчук 11 июня собрал брифинг перед зданием Верховной Рады. На нем заявил, что занес заявление о сложении депутатского мандата в канцелярию парламента.

Там заявил, что ушел потому что ему интересен образовательный проект, который он покажет позже. Также добавил, что продолжит заниматься политикой.

В то же время политологи предполагают, что Святослав устал от нагрузок.

— По сути это уход от политики. Ибо если дважды пришел и ушел — тебе уже верить не будут. Больше всего разрушает политика — это слабость. Потому что люди смотрят на поступки и последовательность, а не слова, считает политолог Владимир Фесенко.