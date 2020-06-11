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Факты / Украина

Зеленский назначил Неижпапу новым командующим ВМС Украины

Контр-адмирал Алексей Неижпапа стал новым командующим Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ № 217/2020 о его назначении появился на сайте Офиса президента.

Алексей Неижпапа родился в 1975 году в городе Севастополь. В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году — Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и Национальный университет обороны Украины в 2015.

В 2015-2019 годах был заместителем командующего Военно-Морских сил по боевой подготовке, начальником управления боевой подготовки Командования Военно-Морских сил ВСУ.

Алексей Неижпапа стал новым командующим Военно-Морских сил Украины

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С апреля 2020 года Алексей Неижпапа занимал должность заместителя командующего Военно-Морских сил. Также принимал участие в АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

Дважды он досрочно получал воинские звания на должностях командира корабля и командира бригады. Кроме того, руководил украинско-американскими учениями Си Бриз от украинской стороны.

До сих пор ВМС Украины возглавлял Игорь Воронченко. Он занимал эту должность с 2016 года. Тогда же получил воинское звание вице-адмирала, а в 2018 году — адмирала.

Источник: Офис президента

Фото: Офис Президента

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