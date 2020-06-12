Будут ли продлевать карантин после 22 июня — вопрос, который интересует многих украинцев, ведь три месяца ограничений повлияли не только на финансовое, но и на психологическое состояние людей.

Факты ICTV разобрались, стоит ли усиливать, продолжать или наоборот ослаблять карантин, и проанализировали, к каким последствиям это может привести.

Карантин в Украине

Правительство уже пять раз продлевало карантин. В последний раз — до 22 июня. Такое решение было принято на заседании правительства 20 мая из-за большого прироста больных.

В то же время был введен адаптивный карантин — когда ослабление ограничений можно вводить в отдельных областях. Если регион соответствует необходимым критериям, ему разрешают переходить на новый этап.

Из последних ослаблений — возобновление работы заведений общественного питания и проведение массовых мероприятий (с ограничениями).

Однако Киев не дотягивает до такого ослабления, а власти рассматривают даже возможность усиления карантина.

Нужно ли продлевать карантин?

На недавнем брифинге председатель медкомиссии Киева Олег Гелевей высказал мнение, что карантин в Украине продлят после 22 июня, ведь количество больных растет.

По словам инфекциониста Елены Соколовой, это правильное решение, и продолжать надо до тех пор, пока не улучшится эпидемиологическая ситуация в стране.

— У нас люди расслабились и не соблюдают (карантин, — Ред.) в общественных местах, транспорте, магазинах и аптеках. Маски носят на подбородке, дистанции не соблюдаются, а заболеваемость растет, — рассказала врач в комментариях Фактам ICTV.

Однако сейчас продление карантина — почти формальность, ведь 80% людей перестали соблюдать ограничения. Поэтому, возможно, карантин и вовсе стоит усилить, чтобы хоть немного сдержать распространение болезни.

Стратег, инфекционист Вадим Аристов отметил, что продлить общенациональный карантин смогут, если критериям не будут соответствовать более 10 регионов.

— Карантин необходимо продлить в 11 регионах — например, в Черновицкой области. В некоторых его нужно сделать более жестким. Отменить работу мест, где есть большое скопление людей — ТРЦ, рынки, возможно пляжи. Также нужно проверять соблюдение запретов.

Из-за отсутствия коллективного иммунитета в перспективе может состояться вторая волна эпидемии, и, соответственно, когда это произойдет, надо будет вводить более строгие меры.

Детские лагеря и садики

Большой вопрос вызывают детские сады — для чего их нужно открывать. По словам Соколовой, кроме коронавируса, дети могут дополнительно подцепить еще и летние инфекционные болезни.

— Я категорически против открытия детских садов и лагерей, так как летальность и заболеваемость растет, а больницы Киева заполнены уже на 50%, — отметила Елена Соколова.

Вадим Аристов считает, что открытие садов — это политическое решение.

— Дети могут подхватывать болезнь и передавать пожилым людям и тоже способствовать циркуляции инфекции в обществе, однако с экономической точки зрения их нужно открывать. Это разрешает активно работать родителям.

А вот открытие детских лагерей, по мнению врача, не является очень важным общественным решением.

— Эти учреждения, к сожалению, не соответствуют признакам высокой общественной значимости, однако имеют опасность. Если туда кто-то приедет с инфекцией, то там с высокой вероятностью будет вспышка.

Такие учреждения требуют особого внимания, поэтому лучше сейчас их не открывать.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 12 июня коронавирус в Украине зафиксировали у 29 753 человек. Уже второй день подряд суточное количество больных составляет почти 700 человек, при том, что до этого несколько дней динамика была положительная.

Умерло за сутки 16 украинцев, а общее количество увеличилось до 870 человек.

В то же время полностью выздоровели уже 13 567 пациентов, за сутки — 426.

— Сейчас у нас наблюдается антирекорд по количеству, и пока не понятно его природу. Виктор Ляшко говорит, что это следствие проверки партий прошлых образцов из разных регионов. Однако пока непонятно, какую долю новых случаев действительно можно списать на это, — отметил Вадим Аристов.

Скорее всего, по мнению Аристова, в Украине наблюдается второй пик заболеваемости, однако пугаться не стоит.

Самое главное, что нет перегрузки медицинской системы — прирост активных случаев не вышел за пределы предыдущей волны. То есть пока излечивается больше, чем инфицируется новых — и дефицита аппаратов ИВЛ не ожидается.

Анастасия Дячкина