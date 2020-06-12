Елена Зеленская 12 июня сообщила, что больна коронавирусом.

О болезнь супруга президента рассказала на своей странице в Facebook.

— Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности.

Владимир Зеленский и дети также сдали тест, их результаты оказались отрицательными.

Когда и где заразилась первая леди — неизвестно. Так или иначе она контактировала с большим количеством людей.

Так, накануне, Елена Зеленская посещала интернат для детей-сирот.

Она пообщалась воспитанниками и ознакомились с условиями ухода за детьми.

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В Офисе президента подчеркнули, что во время рабочих встреч Елена Зеленская всегда придерживалась правил карантина. Также она регулярно сдавала тест на коронавирус.

Результаты предварительного теста, который делали в начале июня, оказались отрицательными. Однако неизвестно, тест проводили до или после поездки в интернат.

Кроме этого, судя по публикации на ее странице в соцсетях, Зеленская недавно встречалась со специалистами организации ЮНИСЕФ.

Всем контактным лицам сразу сообщили о возможной опасности инфицирования.

Недавно Владимир Зеленский рассказывал, как сам хотел заразиться коронавирусом, чтобы на своем примере показать украинцам, как это может быть опасно.

Президент заявил, что не боится заболеть Covid-19, однако от идеи все же пришлось отказаться.