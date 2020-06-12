Елена Зеленская 12 июня сообщила, что больна коронавирусом.
О болезнь супруга президента рассказала на своей странице в Facebook.
— Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности.
Владимир Зеленский и дети также сдали тест, их результаты оказались отрицательными.
Когда и где заразилась первая леди — неизвестно. Так или иначе она контактировала с большим количеством людей.
Так, накануне, Елена Зеленская посещала интернат для детей-сирот.
Она пообщалась воспитанниками и ознакомились с условиями ухода за детьми.
Читайте: Украинский язык в музеях ЕС: Зеленский рассказал об успехах первой леди
В Офисе президента подчеркнули, что во время рабочих встреч Елена Зеленская всегда придерживалась правил карантина. Также она регулярно сдавала тест на коронавирус.
Результаты предварительного теста, который делали в начале июня, оказались отрицательными. Однако неизвестно, тест проводили до или после поездки в интернат.
Кроме этого, судя по публикации на ее странице в соцсетях, Зеленская недавно встречалась со специалистами организации ЮНИСЕФ.
Всем контактным лицам сразу сообщили о возможной опасности инфицирования.
Недавно Владимир Зеленский рассказывал, как сам хотел заразиться коронавирусом, чтобы на своем примере показать украинцам, как это может быть опасно.
Президент заявил, что не боится заболеть Covid-19, однако от идеи все же пришлось отказаться.