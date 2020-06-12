Киев не готов к переходу на следующий этап ослабления карантина и открытию помещений учреждений общественного питания.

Об этом заявил министр здравоохранения Маским Степанов на онлайн-брифинге.

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— Исходя из сегодняшней эпидемической ситуации в Киеве, переход в этап, где планируется открытие ресторанов, невозможен, так как количество больных за последние семь дней растет и превышает допустимые нормы, установленные постановлением правительства, — отметил Степанов.

По его словам, такие решения принимает комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на основе показателей количества новых случаев коронавируса.

— Принято решение, что Киев не переходит на тот этап, который позволяет открытие ресторанов в помещениях, — сказал глава Минздрава.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 11 апреля в Киеве зафиксирован 3 671 случай коронавируса. Наибольшее количество больных подтверждено в Дарницком районе — 672, в Печерском — 464 и в Деснянском — 425.

Меньшее число случаев коронавируса подтверждено в Подольском районе — 258.

За весь период пандемии в столице умерло 84 человека.