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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро подешевели: курс валют на 12 июня

Национальный банк Украины на 12 июня установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,60 грн за $1. По сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подешевела на 3 копейки.

Евро также немного подешевело по сравнению с предыдущим банковским днем. За €1 12 июня придется заплатить 30,17 грн, что на 17 копеек меньше, чем 11 июня.

Читайте: От МВФ, ЕС и Всемирного банка: Украина ждет $4,2 млрд в течение месяца

Курс валют в Украине от НБУ на 12.06:

  • $1 — 26,60 грн;
  • €1 — 30,17 грн;
  • 1 польский злотый — 6,74 грн;
  • 1 российский рубль — 3,83 грн.

Что будет с курсом валют в Украине до конца 2020 года

Курс гривны к доллару не сможет укрепиться из-за неблагоприятной экономической ситуации в Украине. Такой прогноз дал министр финансов Сергей Марченко.

В госбюджете на 2020 год заложен курс на уровне 30 грн/$ 1. Его Марченко называет “реалистично-оптимистичным”.

В то же время экономист Алексей Кущ прогнозирует, что летом курс украинской валюты установится на отметке 27 грн/1$ и будет немного колебаться.

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