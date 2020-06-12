Национальный банк Украины на 12 июня установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,60 грн за $1. По сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подешевела на 3 копейки.
Евро также немного подешевело по сравнению с предыдущим банковским днем. За €1 12 июня придется заплатить 30,17 грн, что на 17 копеек меньше, чем 11 июня.
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Курс валют в Украине от НБУ на 12.06:
- $1 — 26,60 грн;
- €1 — 30,17 грн;
- 1 польский злотый — 6,74 грн;
- 1 российский рубль — 3,83 грн.
Что будет с курсом валют в Украине до конца 2020 года
Курс гривны к доллару не сможет укрепиться из-за неблагоприятной экономической ситуации в Украине. Такой прогноз дал министр финансов Сергей Марченко.
В госбюджете на 2020 год заложен курс на уровне 30 грн/$ 1. Его Марченко называет “реалистично-оптимистичным”.
В то же время экономист Алексей Кущ прогнозирует, что летом курс украинской валюты установится на отметке 27 грн/1$ и будет немного колебаться.