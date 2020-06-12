Билборды и мурал под консульствами: агрессора "поздравили" с Днем России

Служба безопасности Украины передала “привет” стране-агрессору ко Дню России, разместив возле ее дипучреждений в нашей стране билборды с гербом контрразведки СБУ.
Напоминание о том, что за вражеской агентурой следят, появились возле российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове.
В Харькове перед консульством РФ нарисовали патриотический мурал с эмблемой Департамента контрразведки.
Также на нем изобразили орла, держащего когтями двуглавую змею.
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Посольство РФ в Киеве забросали лаптями
На шестую годовщину оккупации Крыма активисты забросали территорию посольства РФ в Киеве лаптями, символизирующими то, что агрессор должен убраться с полуострова.
Также активисты требовали освободить 93 крымских политзаключенных, прекратить замещение населения Крыма россиянами и расовую дискриминацию коренного народа полуострова — крымских татар и этнических украинцев.
Кроме того, участники акции требовали отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа и прекратить превращать Крым в военную базу.
Фото: Андрей Цаплиенко