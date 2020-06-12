Карантин в Украине: что происходит 12 июня (КАРТА)

Уже второй день подряд в Украине фиксируют большое количество новых случаев коронавирусной болезни. После затишья суточный прирост больных составляет около 700 человек. Много новых зараженных и в Киеве, из-за этого в столице могут усилить карантин.

12 июня стало известно о том, что коронавирусом заразилась жена президента Елена Зеленская. В то же время в стране продолжают ослаблять карантин — Минздрав разрешил украинцам гулять свадьбы, а Кабмин разрешил въезд иностранцам.

12 июня коронавирус подтвердили у 29 753 украинцев, за сутки — 683 новых случая. Умерли от болезни за все время 870 человек, за сутки — 16.

Опасный вирус обнаружили у жены президента Украины Владимира Зеленского Елены Зеленской. Первая леди чувствует себя хорошо, у нее нет явных симптомов болезни.

Больше всего вирус распространен в Черновицкой (3 831 случай), Львовской (2 526 случаев) и Ровенской (2 231 случай) областях.

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Лидер среди городов — Киев: 3 766 подтвержденных случаев коронавируса за все время и 95 — за последние сутки.

— Заболели 50 женщин в возрасте от 20 до 83 лет, 36 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет, четыре девочки — от младенца менее месяца до 17 лет и пять мальчиков — от года до 13 лет, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Больше всего случаев в Дарницком (695 случаев) и Печерском (469 случаев) районах города.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Киеве город не готов к переходу к последующему этапу ослабления карантинных мер. Об этом сообщили в Минздраве.

— Исходя из сегодняшней эпидемической ситуации в Киеве, переход в этап, где планируется открытие ресторанов, невозможен, так как количество больных за последние семь дней растет и превышает допустимые нормы, — рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

В то же время Минздрав разрешил украинцам гулять свадьбы, правда с ограничением — на гулянье могут присутствовать до 10 человек.

Также Кабмин утвердил решение открыть с 15 июня пункты пропуска и контроля в украинских аэропортах, с этой даты будут также впускать иностранцев.

С этого числа восстановят и работу контрольных пунктов на административной границе с временно оккупированным Россией АР Крым и городом Севастополь. Это анонсировал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

12 июня коронавирус подтвердили у 2 244 детей и 5 322 медиков. Всего в стране провели 468 172 тестирования методом ПЦР.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объяснил ухудшение ситуации с количеством больных тем, что исчезли очереди во время исследования тестов.