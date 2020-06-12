В Киеве по состоянию на 12 июня 3 766 подтвержденных случаев коронавируса. За сутки — 95 больных. Среди них — 16 медиков. Один человек умер.

По последние сутки заболели:

50 женщин в возрасте от 20 до 83 лет;

36 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет;

4 девочки — от младенца менее 1 месяца до 17 лет и 5 мальчиков — от 1 года до 13.

Госпитализация понадобилась 13 пациентам. За прошедшие сутки 79 человек выздоровели, всего болезни побороли 1 132 пациента.

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В каких районах Киева больше людей заразились:

Деснянский район — 24;

Дарницкий район — 23;

Оболонский район — 11.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 12 июня коронавирус в Украине зафиксировали у 29 753 человек. За последние сутки — 683.

870 пациентов с этим диагнозом умерли. 13 567 человек преодолели коронавирус, из них 426 в течение суток.

В частности 5 322 медика заразились Covid 19.

Всего в Украине провели 468 172 тестирования методом ПЦР.