В Киеве по состоянию на 12 июня 3 766 подтвержденных случаев коронавируса. За сутки — 95 больных. Среди них — 16 медиков. Один человек умер.
По последние сутки заболели:
- 50 женщин в возрасте от 20 до 83 лет;
- 36 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет;
- 4 девочки — от младенца менее 1 месяца до 17 лет и 5 мальчиков — от 1 года до 13.
Госпитализация понадобилась 13 пациентам. За прошедшие сутки 79 человек выздоровели, всего болезни побороли 1 132 пациента.
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В каких районах Киева больше людей заразились:
- Деснянский район — 24;
- Дарницкий район — 23;
- Оболонский район — 11.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 12 июня коронавирус в Украине зафиксировали у 29 753 человек. За последние сутки — 683.
870 пациентов с этим диагнозом умерли. 13 567 человек преодолели коронавирус, из них 426 в течение суток.
В частности 5 322 медика заразились Covid 19.
Всего в Украине провели 468 172 тестирования методом ПЦР.