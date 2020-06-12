В Киеве показатель тестирования на коронавирус превышает норму в 6 раз, а это 72 проб на 100 тыс. населения. Нормой считается 12 тестов на 100 тыс. человек.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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— Мы увеличили количество тестирований на Covid-19. И не потому, что раньше не было тест-систем. А так как все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса и воспалением легких. Только Киевский лабораторный центр Минздрава Украины сделал почти 35 тыс. исследований ПЦР-тестов, — отметил Виталий Кличко.

По его словам, тестирование проводится еще в четырех коммунальных медицинских учреждениях, а также в частных клиниках и государственных медучреждениях.

— Показатель тестирования в столице самый высокий в Украине и составляет более 72 тестов на 100 тыс. жителей, — добавил Кличко.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 12 июня коронавирус в Украине зафиксировали у 29 753 человек. За последние сутки — 683.

870 пациентов с этим диагнозом умерли. 13 567 человек преодолели коронавирус, из них 426 в течение суток.

В частности 5 322 медика заразились Covid 19.

Всего в Украине провели 468 172 тестирования методом ПЦР.