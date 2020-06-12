Супруга президента Украины Елена Зеленская заболела коронавирусом.

Covid-19 у первой леди подтвердило тестирование.

В то же время Елена Зеленская чувствует себя хорошо, у нее нет никаких симптомов.

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Тестирование на коронавирус прошли также ее муж, президент Владимир Зеленский, и дети пары. У них вирус не подтвердился.

В Офисе президента сообщили, что жена президента постоянно придерживалась правил карантина — как во время встреч, так и дома. Последний тест на коронавирус, который она сделала в начале июня, был отрицательным.

Сейчас пока нет информации, где Елена Зеленская могла заразиться. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование.

Всех контактных лиц проинформировали об опасности, им рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.

9 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что собирался заразиться коронавирусом.

На такой шаг глава государства готов был пойти, чтобы показать гражданам страны, насколько это опасная болезнь.

Он отметил, что не боится коронавируса, но умышленно заражаться не хотел, потому что это, по его словам, перебор.