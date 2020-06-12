Участникам внешнего независимого оценивания с повышенной температурой не будут проводить экспресс-тестирование на коронавирус на пунктах тестирования.

Об этом на брифинге заявил и. о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

— Быстрый тест на пунктах тестирования делать не будут, так как обеспечить такое количество пунктов тестирования, которые смогут осуществить правильное экспресс-тестирование, сейчас невозможно, — сказал Бойко.

По его словам, в ведомстве понимают, что у детей может быть температура, которая не связана с коронавирусом, а является симптомом других болезней, которые не несут угрозы окружающим. Тогда им необходимо будет взять с собой справки от семейных врачей, что у них температура может колебаться выше допустимых норм, чтобы их допускали на пункты тестирования.

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По словам Бойко, в 2020 году на основную сессию ВНО зарегистрировалось 379 тыс 493 человека, которые будут сдавать 1 млн 227 тыс 154 тестирования.

ВНО в Украине

ВНО в 2020 году будет проходить с 25 июня по 17 июля. Его перенесли на лето из-за введения карантина.

Пробное ВНО в Украине состоится 15 и 17 июня.

Ранее основная сессия внешнего независимого оценивания по 11 предметам планировалась с 21 мая по 15 июня.