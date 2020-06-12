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Факты / Украина

В Украине вторые сутки подряд почти 700 новых случаев Covid-19

По состоянию на 12 июня коронавирус в Украине обнаружили у 29 753 граждан. За минувшие сутки количество заражений выросло на 683.

Еще 16 украинцев умерли от осложнений Covid-19. Общая статистика летальных случаев возросло до 870.

Победили болезнь в Украине уже 13 567 человек, из них 426 в течение суток.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 1317 случаев;
  • Волынская область — 1313 случаев;
  • Днепропетровская область — 983 случая;
  • Донецкая область — 279 случаев;
  • Житомирская область — 1013 случаев;
  • Закарпатская область — 1506 случаев;
  • Запорожская область — 515 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1669 случаев;
  • Кировоградская область — 568 случаев;
  • м. Киев — 3766 случаев;
  • Киевская область — 1931 случай;
  • Львовская область — 2526 случаев;
  • Луганская область — 54 случая;
  • Николаевская область — 316 случаев;
  • Одесская область — 1065 случаев;
  • Полтавская область — 277 случаев;
  • Ровенская область — 2231 случай;
  • Сумская область — 204 случая;
  • Тернопольская область — 1372 случая;
  • Харьковская область — 1426 случаев;
  • Херсонская область — 179 случаев;
  • Хмельницкая область — 529 случаев;
  • Черновицкая область — 3831 случай;
  • Черкасская область — 517 случаев;
  • Черниговская область — 366 случаев.

Коронавирус в Украине 12 июня 2020: оперативная статистика МОЗ

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Почему выросла статистика заражений

11 июня в Минздраве отчитались о 689 новых случаях Covid-19. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил рост распространения коронавируса тем, что в Украине смогли “устранить очереди” во время исследования тестов.

Фото: Dreamstime

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