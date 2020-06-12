Коронавирус в Украине 12 июня 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 12 июня коронавирус в Украине обнаружили у 29 753 граждан. За минувшие сутки количество заражений выросло на 683.

Еще 16 украинцев умерли от осложнений Covid-19. Общая статистика летальных случаев возросло до 870.

Победили болезнь в Украине уже 13 567 человек, из них 426 в течение суток.

Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1317 случаев;

Волынская область — 1313 случаев;

Днепропетровская область — 983 случая;

Донецкая область — 279 случаев;

Житомирская область — 1013 случаев;

Закарпатская область — 1506 случаев;

Запорожская область — 515 случаев;

Ивано-Франковская область — 1669 случаев;

Кировоградская область — 568 случаев;

м. Киев — 3766 случаев;

Киевская область — 1931 случай;

Львовская область — 2526 случаев;

Луганская область — 54 случая;

Николаевская область — 316 случаев;

Одесская область — 1065 случаев;

Полтавская область — 277 случаев;

Ровенская область — 2231 случай;

Сумская область — 204 случая;

Тернопольская область — 1372 случая;

Харьковская область — 1426 случаев;

Херсонская область — 179 случаев;

Хмельницкая область — 529 случаев;

Черновицкая область — 3831 случай;

Черкасская область — 517 случаев;

Черниговская область — 366 случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Почему выросла статистика заражений

11 июня в Минздраве отчитались о 689 новых случаях Covid-19. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил рост распространения коронавируса тем, что в Украине смогли “устранить очереди” во время исследования тестов.