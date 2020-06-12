Коронавирус в Украине 12 июня 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 12 июня коронавирус в Украине обнаружили у 29 753 граждан. За минувшие сутки количество заражений выросло на 683.
Еще 16 украинцев умерли от осложнений Covid-19. Общая статистика летальных случаев возросло до 870.
Победили болезнь в Украине уже 13 567 человек, из них 426 в течение суток.
Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 1317 случаев;
- Волынская область — 1313 случаев;
- Днепропетровская область — 983 случая;
- Донецкая область — 279 случаев;
- Житомирская область — 1013 случаев;
- Закарпатская область — 1506 случаев;
- Запорожская область — 515 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1669 случаев;
- Кировоградская область — 568 случаев;
- м. Киев — 3766 случаев;
- Киевская область — 1931 случай;
- Львовская область — 2526 случаев;
- Луганская область — 54 случая;
- Николаевская область — 316 случаев;
- Одесская область — 1065 случаев;
- Полтавская область — 277 случаев;
- Ровенская область — 2231 случай;
- Сумская область — 204 случая;
- Тернопольская область — 1372 случая;
- Харьковская область — 1426 случаев;
- Херсонская область — 179 случаев;
- Хмельницкая область — 529 случаев;
- Черновицкая область — 3831 случай;
- Черкасская область — 517 случаев;
- Черниговская область — 366 случаев.
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Почему выросла статистика заражений
11 июня в Минздраве отчитались о 689 новых случаях Covid-19. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил рост распространения коронавируса тем, что в Украине смогли “устранить очереди” во время исследования тестов.