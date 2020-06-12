Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы из-за выявления Covid-19 у его супруги Елены Зеленской.
Глава государства сдал тест на коронавирус и он дал отрицательный результат.
Состояние здоровья Зеленского позволяет ему выполнять свои служебные обязанности.
Специальный протокол режима работы президента соответствует нормам закона и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Из чего состоит особый режим работы президента:
- ежедневное прохождение медосмотра, а также тестирования методами ИФА и ПЦР;
- ограничение круга физического общения;
- перевод совещаний в онлайн-режим;
- исключение очных встреч;
- исключение участия в массовых мероприятиях;
- отмена рабочих поездок за пределы Киева.
В ближайшее время Зеленский сможет общаться только с охраной и ближайшими помощниками.
Исключения возможны лишь в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая будет требовать срочного реагирования президента.
12 июня у супруги президента Елены Зеленской обнаружили коронавирус. Первая леди чувствует себя хорошо и у нее нет никаких симптомов.
Тесты прошли муж и дети. У них вирус не подтвердился.
Сейчас пока нет информации, где Зеленская могла заразиться. Всех контактных лиц проинформировали об опасности и рекомендовали соблюдать режим самоизоляции.