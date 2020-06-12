Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы из-за выявления Covid-19 у его супруги Елены Зеленской.

Глава государства сдал тест на коронавирус и он дал отрицательный результат.

Состояние здоровья Зеленского позволяет ему выполнять свои служебные обязанности.

Специальный протокол режима работы президента соответствует нормам закона и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Из чего состоит особый режим работы президента:

ежедневное прохождение медосмотра, а также тестирования методами ИФА и ПЦР;

ограничение круга физического общения;

перевод совещаний в онлайн-режим;

исключение очных встреч;

исключение участия в массовых мероприятиях;

отмена рабочих поездок за пределы Киева.

В ближайшее время Зеленский сможет общаться только с охраной и ближайшими помощниками.

Исключения возможны лишь в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая будет требовать срочного реагирования президента.

12 июня у супруги президента Елены Зеленской обнаружили коронавирус. Первая леди чувствует себя хорошо и у нее нет никаких симптомов.

Тесты прошли муж и дети. У них вирус не подтвердился.

Сейчас пока нет информации, где Зеленская могла заразиться. Всех контактных лиц проинформировали об опасности и рекомендовали соблюдать режим самоизоляции.