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Факты / Украина

Зеленский переходит на особый режим работы из-за Covid-19 у жены

Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы из-за выявления Covid-19 у его супруги Елены Зеленской.

Глава государства сдал тест на коронавирус и он дал отрицательный результат.

Состояние здоровья Зеленского позволяет ему выполнять свои служебные обязанности.

Специальный протокол режима работы президента соответствует нормам закона и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Из чего состоит особый режим работы президента:

  • ежедневное прохождение медосмотра, а также тестирования методами ИФА и ПЦР;
  • ограничение круга физического общения;
  • перевод совещаний в онлайн-режим;
  • исключение очных встреч;
  • исключение участия в массовых мероприятиях;
  • отмена рабочих поездок за пределы Киева.

В ближайшее время Зеленский сможет общаться только с охраной и ближайшими помощниками.

Исключения возможны лишь в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которая будет требовать срочного реагирования президента.

12 июня у супруги президента Елены Зеленской обнаружили коронавирус. Первая леди чувствует себя хорошо и у нее нет никаких симптомов.

Тесты прошли муж и дети. У них вирус не подтвердился.

Сейчас пока нет информации, где Зеленская могла заразиться. Всех контактных лиц проинформировали об опасности и рекомендовали соблюдать режим самоизоляции.

Источник: Офис президента

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