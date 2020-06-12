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Факты / Украина

“Воры в законе” должны забыть о своей деятельности в Украине — Аваков

“Воры в законе” должны забыть о своей деятельности или ехать в другую страну, потому что в Украине другие приоритеты.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов, которое прошло в Запорожье.

— Наша философия — “отжимать” организованную преступность и преступные манеры из повседневной жизни запорожских граждан. Должно быть безопасно, понятно и конкретно.

Он отметил, что руководители правоохранительных органов собрались вместе, чтобы побороть организованную преступность, которая сплотила людей и попыталась превратить Запорожскую область в центр криминогенных событий в Украине.

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В частности, министр уточнил, что речь идет о шести организованных преступных группировках, которые функционируют в Запорожской области, и еще одной из Днепропетровской области.

По словам Арсена Авкова, “воры в законе” в Украине контролируют 80% угонов транспортных средств и 60% квартирных краж.

Он добавил, что уже есть уголовные производства и конкретные задержания, расследование продолжается.

Закон о “ворах в законе”

4 июня Верховная Рада приняла закон №2513 о “ворах в законе”. Он предусматривает, что за создание преступного сообщества и руководство им можно получить наказание от десяти до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Если же “вор в законе” создает, управляет ли является участником преступной организации, то ему также грозит от двенадцати до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: МВД

Источник: МВД

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