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Факты / Украина / Общество

Covid-19 не отступает: в Украине зафиксировали антирекорд заражений за сутки

По состоянию на 13 июня 2020 года в Украине зафиксировано 30 506 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки инфекцию обнаружили у 753 человек.

Обновленную информацию опубликовано Системой мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Всего в Украине умерло 880 человек, 10 из которых за последние сутки, однако 13 876 пациентов полностью выздоровели, 409 из которых за последние сутки.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Уже три дня подряд количество новых инфицированных резко возрастает. 12 июня прирост больных сутки составил 683 человека, а 11 июня обнаружили 689 пациентов с Covid-19.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил рост распространения коронавируса тем, что в Украине смогли “устранить очереди” во время исследования тестов.

Источник: СНБО

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