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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжается адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

По состоянию на 13 июня 2020 года в Украине зафиксировано 30 506 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки инфекцию обнаружили у 753 человек.

Уже три дня подряд количество новых инфицированных резко возрастает. 12 июня прирост больных сутки составил 683 человека, а 11 июня обнаружили 689 пациентов с Covid-19.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил рост распространения коронавируса тем, что в Украине смогли “устранить очереди” во время исследования тестов.

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10:03 - 13 июня

Коронавирус в Киеве прогрессирует — за сутки в столице обнаружили 72 новых случая инфицирования Covid-19.

В целом количество зараженных достигло 3 838 пациентов.

Выздоровели за сутки 32 человека. Всего коронавирус преодолели 1 164 жителя столицы.

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09:32 - 13 июня

В Ровенской области подтвердили 55 новых случаев заболевания Covid-19. Всего же в области обнаружили 2 297 заражений коронавируса.

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09:30 - 13 июня

В Черновицкой области коронавирус подтвердили в 38 человек. За прошедшие сутки в области зафиксировали такое же количество случаев заражения.

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10:51 - 12 июня

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав разрешает играть свадьбу, но с соблюдением установленных противоэпидемических требований.

— Праздновать можно, если вы придерживаетесь установленных ограничительных мер, а именно: социальная дистанция, пользование антисептиками и другие меры, о которых мы неоднократно говорили, о которых всем нам известно, — сказал он.

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10:22 - 12 июня

В Киеве в связи с большим количеством инфицированных коронавирусом планируют усилить карантин.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил советник мера Киева Владимир Бондаренко.

По его словам, Киев не готов к следующим этапам ослабления карантина: полноценного открытия кафе и ресторанов, проведения массовых мероприятий, открытия заведений культуры.

Бондаренко также отмечает, что могут запретить посещать пляжи.

Также в Киеве возможно не будут работать три пункта проведения ВНО.

С 12 июня в столице переходят на режим фиксирования вспышек коронавируса. Если она произойдет – заведение будет закрываться.

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09:19 - 12 июня

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08:26 - 12 июня

По состоянию на 12 июня коронавирус в Украине обнаружили у 29 753 граждан. За минувшие сутки количество заражений выросло на 683.

Еще 16 украинцев умерли от осложнений Covid-19. Общая статистика летальных случаев возросло до 870.

Победили болезнь в Украине уже 13 567 человек, из них 426 в течение суток.

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23:22 - 11 июня

Если в Украине будет вторая волна коронавируса, то страна будет подготовлена лучше, чем к первой.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире одного из телеканалов.

Глава Минздрава считает, что вероятность второй волны заболевания зависит от поведения украинцев и их способности соблюдать противоэпидемические рекомендации.

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22:25 - 11 июня

В Черновицкой области 11 июня официально подтверждено еще 38 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 402 образца.

Общее количество инфицированных в области от первого установленного случая составляет 3 836 человек.

23 пациента победили Covid-19, они дважды получили отрицательный результат тестов.

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22:15 - 11 июня
Когда в Украине откроют кинотеатры — предварительная дата

Кинотеатры в Украине могут возобновить работу уже со 2 июля. Об этом сообщил председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Павел Сушко.

По его словам, кинотеатры не были готовы к открытию с 10 июня из-за нехватки новых фильмов. Хотя эту дату для них определил Кабмин в очередном этапе ослабления карантина.

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