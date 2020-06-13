Карантин в Украине: что происходит 13 июня (КАРТА)

В Украине третий день подряд фиксируется высокий суточный прирост новых случаев коронавируса. Из-за ухудшения эпидситуации в Украине отменили пробное ВНО и запретили открывать кинотеатры.

По состоянию на 13 июня в Украине подтвердили 30 506 случаев заражения коронавирусом, за сутки — 753 новых.

Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской (132) и Закарпатской (77) областях.

Лидерами по количеству больных продолжают быть Черновицкая (3 869), Львовская (2 658) и Ровенская (2 297) области.

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Среди городов лидирует Киев. В столице 3 838 пациентов болеют Covid-19, новых случаев — 72.

— Заболели 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет, 30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, семь девочек от 2 до 17 лет и мальчик, которому 10 лет, — сообщили в пресс-службе мэра Виталия Кличко.

Больше всего случаев в Дарницком (700) и Печерском (475) районах города.

В Минздраве увеличение количества больных объясняют несоблюдением карантинных мер украинцами.

— То, что мы перестали придерживаться тех правил, которые установлены в стране, которые рекомендует Минздрав, мы видим те цифры, которые каждый день я непосредственно озвучиваю. И это главная причина, — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Из-за ухудшения эпидситуации в Украине отменили пробное ВНО 2020. Правительство утвердило изменения в постановление №392.

Кроме того, Кабмин запретил с 15 июня открывать кинотеатры.

Также пересмотрели правила пересечения границы, в Украине ослабили правила обсервации для лиц, приезжающих в страну.

Всего за время пандемии в Украине 880 человек умерли от коронавируса, 10 из которых — за последние сутки. 13 876 пациентов полностью выздоровели, 409 из которых — за последние сутки.