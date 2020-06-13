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Факты / Украина

Мариуполь освободили от сепаратистов: Украина празднует годовщину

13 июня Украина отмечает шестую годовщину освобождения Мариуполя от сепаратистов и оккупантов.

В этот день в 2014 году в металлургическом центре и портовом городе снова подняли украинский флаг.

Мариуполь удалось освободить благодаря силе и выдержке украинских добровольцев из Азова, а также правоохранителям.

Читайте: Первый день победы Украины. Хронология освобождения Мариуполя

Из этого города началось освобождение украинцами Донбасса от вражеских сил.

С середины апреля 2014 года горсовет Мариуполя захватили сепаратисты, они закрепились в городе и 9 мая уже полностью контролировали населенный пункт.

Украине нельзя было терять важный стратегический город, из-за чего приняли решение освободить его во что бы это ни стало.

Дату штурма определили на 13 июня. Правоохранителей усилили добровольцами из Азова. “Азовцы” изготовили бронемашины и штурмовали город.

В результате успешно проведенной операции на стратегических объектах города снова появилась украинская символика.

Источник: МВД

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