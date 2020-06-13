У народного депутата от фракции Слуга народа Максима Перебийноса обнаружили коронавирус.

Эту информацию подтвердила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

По ее словам, депутат чувствует себя нормально, лечение проходит амбулаторно, то есть дома.

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Парламентский комитет, в котором работает Перебийнос собирался в режиме видеоконференции. Однако нардеп был в Раде на прошлой неделе.

— На прошлой неделе был в зале. Аппарат Верховной Рады составляет список лиц, с которыми он контактировал, — отметила Кравчук.

Коронавирус в Раде

Это далеко не первый случай заражения Covid-19 в Верховной Раде Украины. В частности, уже переболели Владимир Ватрас, Руслан Горбенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Сергей Рудик, Анна Скороход, Сергей Шахов и другие.

Кроме того, когда депутат из Батькивщины Олег Мейдич инфицировался коронавирусом, то на самоизоляцию пришлось отправиться всей фракции.

Так, депутаты Батькивщины не могли присутствовать на пленарных заседаниях, пока всем не сделали тесты.