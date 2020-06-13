В СМИ появилась информация, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заразился коронавирусом, однако в пресс-службе чиновника опровергли эту информацию.

Пресс-секретарь Ирина Золонтар отметила, что министр сдал тест на Covid-19 после рабочего поездки в Париж. Сейчас Алексей Резников чувствует себя хорошо и ожидает результатов теста.

СМИ сообщают, что в Офисе президента произошла вспышка коронавируса и вероятно заразился советник президента Украины Руслан Демченко.

Накануне украинская делегация в составе Алексея Резникова, Андрея Ермака, Руслана Демченко, Андрея Тарана, Александра Ткаченко и Игоря Жовквы летела в Париж на встречу с внешнеполитическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном.