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Факты / Украина / Политика

Чувствую себя хорошо: министр Резников сдал тест на Covid-19

В СМИ появилась информация, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заразился коронавирусом, однако в пресс-службе чиновника опровергли эту информацию.

Пресс-секретарь Ирина Золонтар отметила, что министр сдал тест на Covid-19 после рабочего поездки в Париж. Сейчас Алексей Резников чувствует себя хорошо и ожидает результатов теста.

СМИ сообщают, что в Офисе президента произошла вспышка коронавируса и вероятно заразился советник президента Украины Руслан Демченко.

Накануне украинская делегация в составе Алексея Резникова, Андрея Ермака, Руслана Демченко, Андрея Тарана, Александра Ткаченко и Игоря Жовквы летела в Париж на встречу с внешнеполитическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном.

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