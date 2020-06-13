Резкое увеличение выявленных пациентов с Covid-19 является следствием несоблюдения карантина.

— То, что мы перестали придерживаться тех правил, которые установлены в стране, которые рекомендует Минздрав — мы видим те цифры, которые каждый день я непосредственно озвучиваю. И это главная причина, — подчеркнул министр здравоохранения Максим Степанов.

Он признал, что сейчас больше людей тестируют на коронавирус, однако это не является главной причиной увеличения количества инфицированных.

Министр отметил, что ситуация с коронавирусом ухудшается во Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве.

За минувшие сутки в целом было осуществлено 18 247 тестов на коронавирус, из них 10 896 методом ПЦР и 7 351 методом ИФА.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 13 июня 2020 года в Украине зафиксировано 30 506 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки инфекцию обнаружили у 753 человек.

Всего в Украине умерло 880 человек, 10 из которых за последние сутки, однако 13 876 пациентов полностью выздоровели, 409 из которых за последние сутки.

Уже три дня подряд количество новых инфицированных резко возрастает. 12 июня прирост больных сутки составил 683 человека, а 11 июня обнаружили 689 пациентов с Covid-19.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил рост распространения коронавируса тем, что в Украине смогли “устранить очереди” во время исследования тестов.