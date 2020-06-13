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Факты / Украина

У главы Офиса президента и министров, вернувшихся из Парижа, Covid-19 не обнаружили

Украинская делегация, которая накануне вернулась из Парижа (Франция) в полном составе прошла ПЦР-тестирование на коронавирус.

У представителей Офиса президента Украины и членов правительства результаты тестов были отрицательными — коронавирус не обнаружено.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Украинская делегация 12 июня посетила Францию ​​с однодневным рабочим визитом. Возглавил делегацию вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Также в ее состав вошли руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.

Первым о результатах тестирования на Covid-19 сообщил Резников. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказал, что не болен коронавирусом. Тестирование на Covid-19 главы ведомства показало негативный результат.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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