Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников не болен коронаврусом. Тестирование на Covid-19 главы ведомства показало негативный результат.

— Только что получил результаты теста – они отрицательные. Всем спасибо за беспокойство и за переживание. Все в порядке. К слову, результаты отрицательные у всех членов делегации. И обязательно берегите себя, соблюдайте все меры предосторожности и будьте здоровы, — отметил Резников.

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Также пресс-служба Офиса президента сообщила, что все делегаты прошли тестирование и коронавирус ни у кого не был обнаружен.

В СМИ 13 июня появилась информация, что Резников заболел коронавирусом после поездки в Париж. Однако он опроверг эту информацию. Он отметил, что чувствует себя хорошо, добавив, что просто сдал тест на Covid-19. Кроме того, тестирование проходили все члены делегации.

Речь идет о поездке украинской делегации, которая 12 июня с рабочим визитом посещала Париж. В ее состав входили: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, замруководителя Офиса главы государства Игорь Жовква и советник президента Украины Руслан Демченко.