Из-за ухудшения эпидситуации в Украине с 15 июня в стране не откроют кинотеатры.

Такое решение приняло правительство, отчитываются в Минздраве.

— Мы ограничили деятельность кинотеатров, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом. До этого я встречался с представителями крупных сетей кинотеатров и согласовал все эти вопросы, — сообщил на брифинге 13 июня министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Кроме того, Кабмин пересмотрел правила пересечения границы, он принял решение ослабить правила обсервации для лиц, которые въезжают в страну.

С 11 июня в Украине фиксируется ухудшение эпидситуации.

После относительного затишья в начале лета в стране ежесуточно фиксируют около 700 новых случаев коронавируса.

Всего в Украине коронавирусом болеют 30 506 человек, 880 украинцев умерли от вируса.