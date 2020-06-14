По состоянию на утро 14 июня в Украине зафиксировано 31 154 случая коронавируса. За сутки заболело еще 648 человек.

Всего 889 человек умерли, а 14 082 пациенты полностью выздоровели.

Распространение по областям:

Винницкая область — 1393

Волынская область — 1398

Днепропетровская область — 998

Донецкая область — 292

Житомирская область — 1045

Закарпатская область — 1632

Запорожская область — 527

Ивано-Франковская область — 1728

Кировоградская область — 582

г. Киев — 3904

Киевская область — 1995

Львовская область — 2797

Луганская область — 56

Николаевская область — 321

Одесская область — 1099

Полтавская область — 278

Ровенская область — 2341

Сумская область — 215

Тернопольская область — 1427

Харьковская область — 1521

Херсонская область — 180

Хмельницкая область — 556

Черновицкая область — 3916

Черкасская область — 543

Черниговская область — 410

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Для сравнения, коронавирус в Украине 13 июня обнаружили у 30 506 человек, а за сутки зафиксировали рекордный прирост — 753 новых случая.