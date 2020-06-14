По состоянию на утро 14 июня в Украине зафиксировано 31 154 случая коронавируса. За сутки заболело еще 648 человек.
Всего 889 человек умерли, а 14 082 пациенты полностью выздоровели.
Распространение по областям:
- Винницкая область — 1393
- Волынская область — 1398
- Днепропетровская область — 998
- Донецкая область — 292
- Житомирская область — 1045
- Закарпатская область — 1632
- Запорожская область — 527
- Ивано-Франковская область — 1728
- Кировоградская область — 582
- г. Киев — 3904
- Киевская область — 1995
- Львовская область — 2797
- Луганская область — 56
- Николаевская область — 321
- Одесская область — 1099
- Полтавская область — 278
- Ровенская область — 2341
- Сумская область — 215
- Тернопольская область — 1427
- Харьковская область — 1521
- Херсонская область — 180
- Хмельницкая область — 556
- Черновицкая область — 3916
- Черкасская область — 543
- Черниговская область — 410
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Для сравнения, коронавирус в Украине 13 июня обнаружили у 30 506 человек, а за сутки зафиксировали рекордный прирост — 753 новых случая.