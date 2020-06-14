PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Динамика немного спадает: в Украине за сутки обнаружили 648 больных Covid-19

По состоянию на утро 14 июня в Украине зафиксировано 31 154 случая коронавируса. За сутки заболело еще 648 человек.

Всего 889 человек умерли, а 14 082 пациенты полностью выздоровели.

Распространение по областям:

  • Винницкая область — 1393
  • Волынская область — 1398
  • Днепропетровская область — 998
  • Донецкая область — 292
  • Житомирская область — 1045
  • Закарпатская область — 1632
  • Запорожская область — 527
  • Ивано-Франковская область — 1728
  • Кировоградская область — 582
  • г. Киев — 3904
  • Киевская область — 1995
  • Львовская область — 2797
  • Луганская область — 56
  • Николаевская область — 321
  • Одесская область — 1099
  • Полтавская область — 278
  • Ровенская область — 2341
  • Сумская область — 215
  • Тернопольская область — 1427
  • Харьковская область — 1521
  • Херсонская область — 180
  • Хмельницкая область — 556
  • Черновицкая область — 3916
  • Черкасская область — 543
  • Черниговская область — 410

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Для сравнения, коронавирус в Украине 13 июня обнаружили у 30 506 человек, а за сутки зафиксировали рекордный прирост — 753 новых случая.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка