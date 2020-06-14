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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжается адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

По состоянию на 14 июня 2020 года в Украине зафиксировано 31 154 случая заражения коронавирусом, за последние сутки инфекцию обнаружили у 648 человек.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил рост распространения коронавируса тем, что в Украине смогли “устранить очереди” во время исследования тестов.

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09:31 - 14 июня

По состоянию на утро 14 июня во Львове и Львовской области всего с периода карантина подтверждено 96 летальных случаев инфицированных коронавирусом. За сутки подтверждено 4 новых летальных случая.

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09:24 - 14 июня

По состоянию на утро 14 июня в Украине зафиксировано 31 154 случая коронавируса. За сутки заболело еще 648 человек.

Всего 889 человек умерли, а 14 082 пациенты полностью выздоровели.

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17:36 - 13 июня

С 15 июня, со дня восстановления международного авиасообщения в Украине, из аэропорта Борисполь планируют осуществлять 15 рейсов. Но будут ли они выполняться, пока неизвестно.

Компании, которые начали продажу билетов, фиксируют незначительный спрос на них, рассказали в аэропорту Борисполь.

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16:01 - 13 июня

СМИ сообщили, что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заболел коронавирусом, однако в его пресс-службе опровергли эту информацию. Сейчас анализы Резникова проверяют.

Также коронавирус подозревают в советника президента Украины Руслана Демченко.

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15:56 - 13 июня

В Минздраве назвали причину роста количества больных коронавирусом в Украине. В профильном министерстве связывают это с несоблюдением украинцами карантинных мер.

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15:52 - 13 июня
В Украине с 15 июня не откроют кинотеатры

Из-за ухудшения эпидситуации в Украине открытие кинотеатров пока переносится.

Такое решение приняло правительство страны. В Минздраве сообщили, что эти изменения уже согласовали с представителями крупных сетей кинотеатров.

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11:17 - 13 июня

Кабинет министров отменил проведение в Украине пробного ВНО, которое планировалось на 15 и 17 июня.

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11:14 - 13 июня

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10:03 - 13 июня

Коронавирус в Киеве прогрессирует — за сутки в столице обнаружили 72 новых случая инфицирования Covid-19.

В целом количество зараженных достигло 3 838 пациентов.

Выздоровели за сутки 32 человека. Всего коронавирус преодолели 1 164 жителя столицы.

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09:32 - 13 июня

В Ровенской области подтвердили 55 новых случаев заболевания Covid-19. Всего же в области обнаружили 2 297 заражений коронавируса.

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