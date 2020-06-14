С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжается адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

По состоянию на 14 июня 2020 года в Украине зафиксировано 31 154 случая заражения коронавирусом, за последние сутки инфекцию обнаружили у 648 человек.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил рост распространения коронавируса тем, что в Украине смогли “устранить очереди” во время исследования тестов.