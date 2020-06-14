Карантин в Украине: уменьшение количества больных и правила перелетов

В Украине немного спал показатель количества новых случаев коронавирус, а 10 областей и Киев дальше не готовы к ослаблению карантина. Худшая ситуация во Львовской области и Киеве.

В то же время в Минздраве не видят острой необходимости возвращаться к жестокому карантина по всей стране.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 14 июня в Украине зафиксировано 31 154 случая коронавируса. За сутки заболело еще 648 человек.

Госпитализации нуждались 8 914 человек, подключение к аппарату ИВЛ — 314 пациентов. 22 240 больных находиться на амбулаторном лечении.

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За минувшие сутки трое украинских военнослужащих заболели Covid-19. В общем болеет 171 человек.

По данным Минздрава, в Украине Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению карантина.

Коронавирус в Киеве

Статистика коронавируса В Киеве — 66 новых больных, один человек умер.

Всего от коронавируса в столице умерли 88 человек.

Всего в Киеве уже 3 904 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

Карантин

Кабинет Министров принял решение провести пробное внешнее независимое оценивание не в учебных заведениях, а в дистанционном режиме.

Восстановление полетов

Минздрав определил правила пересечения границы Украины с 15 июня. Ведомство определят перечень стран, которые войдут в так называемой красной и зеленой зонах.

До красной зоны входить страны, где количество больных коронавирусом на определенную дату составляет более 40 человек на 100 тыс. населения. Зеленые страны — въезд ты выезд без ограничений.

Граждане, прибывающие с ”красных” стран, должны пройти обязательную обсервацию или самоизоляцию.