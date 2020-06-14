Статистика коронавируса свидетельствует о 66 новых случаев в Киеве за минувшие сутки.

Один человек умер. Всего от коронавируса в столице умерли 88 человек.

В Киеве уже 3 904 подтвержденных случая заболевания Covid-19.

Заболели:

37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет

25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет

3 девочки — одной 4 года, двум — по 11 и мальчик, которому 9 лет.

Заболели, в частности, 6 медиков.

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В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 12. В Соломенском — 11. В Голосеевском и Деснянском — по 8 случаев.

Для сравнения, коронавирус в Киеве 13 июня обнаружили у 72 человек, а общее количество возросло до 3 838 пациентов. Выздоровели тогда 32 человека.