Минздрав определил правила пересечения границы Украины в связи с восстановлением авиасообщения с 15 июня.

В частности, определят перечень стран, которые войдут в так званую красную и зеленую зоны.

В красную зону будут входить страны, где количество больных коронавирусом на определенную дату составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

Граждане, прибывающие из этих стран, должны пройти обязательную обсервацию или самоизоляцию.

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Список стран из разных зон можно будет посмотреть на сайте Минздрава.

С 15 июня во всех аэропортах Украины будут открыты пункты пропуска и контроля.

Однако в аэропорте Борисполь будет работать только терминал D.

Разрешен въезд иностранцам, которые не являются гражданами стран со значительным распространением Covid-19.