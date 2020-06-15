Камеры видеофиксации нарушений ПДД зафиксировали автомобиль, который за сутки 12 раз превысил скорость.

Такую дерзость позволил себе водитель автомобиля Toyota RAV 4 с номерным знаком АA339***.

За сутки камеры зафиксировали 45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч, но нашелся водитель, который разогнал свой Mercedes до скорости 217 км/ч, а владелец Audi ехал со скоростью 206 км/ ч на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский несмотря на то, что там разрешенная скорость — 110 км/ч.

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Фиксация нарушений ПДД

В Киеве и области с 1 июня заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Было установлено 50 камер видеонаблюдения. После успешного тестирования камеры планируют установить во всех регионах Украины.

Штраф за превышение скорости в Украине сейчас:

на 20 км/ч — 255 грн;

более 50 км/ч — 510 грн.

В Украине допустимое превышение скорости составляет +10 км/ч.

Если оплатить штраф в течение 10 банковских дней с момента получения постановления, то его сумма уменьшается на 50%.