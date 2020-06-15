Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро к гривне.

15 июня НБУ установил курс 26,73 грн/1$ — по сравнению с выходыми 13-14 июня стоимость несколько возросла.

Незначительное повышение цены на евро, по курсу на 15 июня, зафиксировалось на 30,21 грн/1€.

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Курс валют в Украине от НБУ на 15.06:

$1 — 26,73 грн;

€1 — 30,21 грн;

1 польский злотый — 6,79 грн;

10 российских рублей — 3,84 грн.

Между тем МВФ утвердил программу кредитования Украины Stand-by. Согласно условиям программы, в течение 18 месяцев наше государство получит $5 млрд.

Кредитная программа Stand-by была утверждена вместо программы EFF, на что повлияла коронавирусная кризис в мире. Как считают кредиторы, Украина сможет выполнить новые условия, сосредоточившись на стабилизации экономики внутри страны.

Кроме средств МВФ, в июне Украина ожидает еще на $3 млрд от ЕС и Всемирного банка.