Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро к гривне.
15 июня НБУ установил курс 26,73 грн/1$ — по сравнению с выходыми 13-14 июня стоимость несколько возросла.
Незначительное повышение цены на евро, по курсу на 15 июня, зафиксировалось на 30,21 грн/1€.
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Курс валют в Украине от НБУ на 15.06:
- $1 — 26,73 грн;
- €1 — 30,21 грн;
- 1 польский злотый — 6,79 грн;
- 10 российских рублей — 3,84 грн.
Между тем МВФ утвердил программу кредитования Украины Stand-by. Согласно условиям программы, в течение 18 месяцев наше государство получит $5 млрд.
Кредитная программа Stand-by была утверждена вместо программы EFF, на что повлияла коронавирусная кризис в мире. Как считают кредиторы, Украина сможет выполнить новые условия, сосредоточившись на стабилизации экономики внутри страны.
Кроме средств МВФ, в июне Украина ожидает еще на $3 млрд от ЕС и Всемирного банка.