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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжается адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

По состоянию на 15 июня 2020 в Украине зафиксировано 31 810 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки инфекцию обнаружили у 656 человек.

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Прямая трансляция
12:10 - 15 июня

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10:16 - 15 июня

За минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 136 новых случаев заражения коронавирусом.

Уже пятый день подряд в области обнаруживают более 100 новых больных Covid-19.

Всего в регионе заразились 2 933 человек, 96 умерли, 632 — выздоровели.

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09:19 - 15 июня

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09:07 - 15 июня

На Буковине за сутки зарегистрировали 43 случая заражения Covid-19.

По состоянию на 15 июня коронавирусную инфекцию обнаружили у 3 964 человек.

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08:32 - 15 июня

В течение 14 июня в Донецкой области подтвердили 42 новых случая заражения коронавирусом.

Сейчас на подконтрольной правительству части Донецкой области в целом подтвердили 334 случая заболевания, вылечились 143 человека, умерло — 6.

Почти 20% больных Covid-19 — медработники (64 человека).

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22:19 - 14 июня

В Черновицкой области 14 июня официально подтверждено еще 43 случая заражения коронавирусом.

Общее количество инфицированных в области от первого установленного случая составляет 3 964 человека.

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21:01 - 14 июня

Минздрав определил правила пересечения границы Украины в связи с восстановлением авиасообщения с 15 июня.

В частности, определят перечень стран, которые войдут в так званую красную и зеленую зоны.

В красную зону будут входить страны, где количество больных коронавирусом на определенную дату составляет более 40 человек на 100 тыс. населения.

Граждане, прибывающие из этих стран, должны пройти обязательную обсервацию или самоизоляцию.

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19:22 - 14 июня

По состоянию на вечер воскресенья 14 июня в Ровенской области зарегистрировано 56 новых случаев заболевания Covid-19.

Возраст больных от 4 до 73 лет. В целом в области 2 448 случаев заболевания коронавирусной болезнью.

Всего зарегистрировано 47 летальных случаев. Преодолели болезнь 1 303 жителя, сегодня выздоровели 29 человек.

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14:14 - 14 июня

В Киевской области подтвердили 1 995 случаев заболевания коронавирусом. За сутки зафиксировали 34 новых случая.

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13:24 - 14 июня

За прошедшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 47 новых случаев коронавируса.

Всего в области уже 3 921 случай, 1 235 пациентов выздоровели, а 164 человека умерли.

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