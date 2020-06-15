С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжается адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

По состоянию на 15 июня 2020 в Украине зафиксировано 31 810 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки инфекцию обнаружили у 656 человек.