Карантин в Украине: что происходит 15 июня (КАРТА)

В Украине не идет на спад суточный прирост больных коронавирусом. С 11 июня в стране начали фиксировать около 700 новых случаев Covid-19, и по состоянию на 15 июня эта тревожная тенденция сохраняется.

В то же время в стране продолжают ослаблять карантин — с понедельника правительство разрешило возобновить авиасообщение.

15 июня в Украине 31 810 человек болеют коронавирусом, за сутки — 656 новых случаев.

Лидерами по количеству больных продолжают быть Черновицкая (3 959 случаев), Львовская (2 933 случая) и Ровенская (2 369 случаев) области.

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А вот среди городов пальму первенства традиционно держит Киев: 3 956 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, за сутки — 53 новых.

— Заболели 21 женщина в возрасте от 36 до 76 лет, трое девочек 4, 5, 6 лет, 27 мужчин в возрасте от 20 до 87 лет и двое мальчиков 5 и 9 лет, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Больше всего случаев коронавируса в Дарницком (712 случаев) и Печерском (481 случай) районах столицы.

Также во время брифинга Виталий Кличко сообщил, что в Киеве директор школы продолжила ходить на работу после положительного теста на коронавирус. Женщине грозит уголовная ответственность.

Между тем с 15 июня Украина возобновляет международное авиасообщение. С понедельника начал работать терминал D аэропорта Борисполь. Украинцы могут полететь в Албанию, Великобританию, Турцию, США.

Хотя спрос на билеты пока незначительный.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что граждане, которые возвращаются из Польши, не будут в обязательном порядке находиться на самоизоляции.

— Польша относится к странам, которые находятся в зеленой зоне. То есть не является необходимым проходить обсервацию по возвращении из нее, — отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За время пандемии в Украине от коронавируса умер 901 пациент, за последние сутки — 12 человек. А вот выздоровели 14 253 человека, за последние сутки — 171.