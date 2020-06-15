Польза от приватизации пенсий в Украине сомнительна — Международная организации труда

Опыт стран Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии, которые ввели общеобязательное накопление пенсий, или, другими словами, приватизацию пенсий, был неудачным. Об этом 24 каналу заявил национальный координатор Международной организации труда (МОТ) в Украине Сергей Савчук.

По состоянию на 2018 год, 18 стран из 30 отменили приватизацию пенсионной системы.

Ни тогдашние, ни будущие пенсионеры декларируемой пользы от введения второго уровня не получили. Все финансовые риски были перенесены с государства на отдельных людей. Тогда как основную выгоду получил финансовый сектор.

Эксперт рассказал, что уровень охвата этими пенсиями не увеличился: он оставался на том же уровне либо даже уменьшился. При этом размер пенсионных выплат сократился, увеличилось как гендерное неравенство, так и неравенство в доходах.

Высокие административные расходы самих пенсионных фондов оказались несравненно выше административных расходов государственного пенсионного фонда. А застрахованным лицам, которые хотели перейти из одного частного фонда в другой, должны были нести непомерные расходы.

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Сергей Савчук считает, что нет оснований ожидать, что введение второго уровня в Украине принесет другой, лучший результат. Между тем, все те негативные последствия, с которыми столкнулись указанные страны, могут стать реальностью и для нашей страны.

Напомним, ранее мы писали, что Кабинет министров поставил перед собой цель — ввести в Украине накопительную пенсионную систему с 2021 года.

Источник: 24 Канал