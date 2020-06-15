Киев к вечеру 15 июня сковали 7-балльные пробки. Уже традиционно движение остановилось в центральных районах столицы.

В частности, стоят проспект Победы, улица Саксаганского, Жилянская, Набережно-Луговая, бульвар Леси Украинки и бульвар Дружбы народов, Набережное шоссе, улица Набережно-Рыбальская.

Остановилось движение на мостах и проспектах. Стоят проспект Степана Бендеры, где продолжаются ремонтные работы, и проспект Героев Сталинграда из-за ДТП. Частично затруднено движение на Дарницком и Южном мостах.

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Остановились в пробках улица Лаврская, Саперно-Слободская, Сечевых Стрельцов, Михайловская, Набережно-Крещатицкая.

Традиционные пробки образовались и на Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улице Вадима Гетьмана.

Чтобы уменьшить количество аварий и количество случаев превышения скорости, в начале июня в Киеве установили камеры, которые фиксируют нарушения ПДД.

За превышение скорости водители будут получать квитанции со штрафами по почте. Цифры будут зависеть от того, насколько превышена скорость. Если на 20 км/ч, тогда 255 грн, на 50 км/ч — 510 грн.