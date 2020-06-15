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Факты / Украина / Политика

Половина фракции — миллионеры: топ-10 самых богатых депутатов Слуги народа

Половина народных депутатов фракции Слуга Народу — миллионеры.

Об этом заявила Всеукраинская общественная организация Комитет избирателей Украины, проанализировав декларации 247 народных депутатов.

Вместе нардепы Слуги народа задекларировали 1,1 млрд грн. В то же время 90% средств — наличные деньги.

Среди 153 нардепов, которые отчитались о миллионном состоянии, самым богатым является Олег Воронько. Народный избранник задекларировал 123 млн грн.

Топ-10 самых богатых депутатов Слуги народа:

  • Олег Воронько — задекларировал 123 млн грн;
  • Александр Сова — 79 млн грн;
  • Андрей Герус — 38 млн грн;
  • Роман Мулик — 24 млн грн;
  • Остап Шипайло — 22 млн грн;
  • Руслан Горбенко — 22 млн грн;
  • Александр Трухин — 21 млн грн;
  • Давид Арахамия — 21 млн грн;
  • Гео Лерос — 20 млн грн;
  • Артем Культенко — 19 млн грн;

Меньше всех среди нардепов Слуги народа задекларировал Анатолий Драбовский — 16 тыс. грн.

При подсчете учитывались только денежные активы депутатов — недвижимость и деньги, которые находятся в собственности жен и мужей народных нардепов, не учитывались.

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Павлюк задекларировал почти миллион выигрыша в лотерею

Депутат Максим Павлюк из фракции Слуга народа отчитался в декларации за 2019 год о выигрыше в лотерею М.С.Л. 900 тыс. грн.

И это не первый выигрыш народного избранника: в 2018 году он уже выигрывал 322 тыс. грн, а в 2017 — 160 тыс. грн.

Фото: Dreamstime

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