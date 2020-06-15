В постановление Кабмина, которое регламентирует соблюдение гражданами Украины карантинных мер, внесут изменения и определят условия ужесточения ограничений регионами страны.

Об этом на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

— Изменения будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может сделать определенные ограничения жестче, — отметил Максим Степанов.

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Этот механизм позволит регулировать ситуацию в случае ухудшения эпидситуации в той или иной области страны, добавил министр.

С 11 июня в Украине фиксируется ухудшение эпидситуации, в стране увеличился суточный прирост больных по сравнению с началом лета.

В Минздраве это объяснили тем, что украинцы перестали придерживаться правил карантина.

Кроме того, в последнее время украинцев стали чаще тестировать на вирус, но увеличения количества тестов не является главной причиной роста показателей.